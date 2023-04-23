Президентка Греції схвалила розпуск парламенту та затвердила дату перевиборів

ГРЕЦЬКА ПОЛІТИКА

Нинішній парламент розпустять уже сьогодні, 23 квітня. Наступні ж вибори відбудуться в травні.

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Президентка Греції Катерина Сакелларопулу схвалила розпуск парламенту на прохання прем'єр міністра Кіріакоса Міцотакіса, пише Ekathimerini. Також зазначають, що оскільки до закінчення чотирирічного терміну повноважень парламенту залишилося менше трьох місяців, травневе голосування не буде вважатися достроковим.

«Я сподіваюся, що у нас буде спокійний і плідний передвиборчий період на благо країни», — зазначила Сакелларопулу перед початком чотиритижневого періоду політичної кампанії.

Майбутні вибори вперше у Греції будуть проведені за пропорційною системою. Як зазначають соціологи, згідно опитувань, швидше за все, жодна із провідних партій не отримає абсолютної більшості голосів.

Невдовзі після зустрічі з президенткою прем'єр міністр Міцотакіс виступив з телевізійним зверненням та висловився на захист роботи свого уряду. Втім, як зазначає агенція Associated Press, правоцентристській партії «Новій демократії», до якої належить прем'єр, буде важко й надалі керувати Грецією в складі ще одного однопартійного уряду.

Вибори відбудуться 21 травня. Якщо обрані партії не зможуть сформувати коаліційний уряд, на початку липня відбудеться повторне голосування.