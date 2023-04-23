Пригожин намагається вмовити Путіна перейти до оборони — ISW

В очікуванні контрнаступу ЗСУ

Власник «ПВК Вагнера» напередодні потенційного контрнаступу ЗСУ, ймовірно, намагається переконати Володимира Путіна перейти до оборони та зосередитися на тому, аби втримати нинішню лінію фронту.

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Такого висновку дійшли аналітики ISW. Так, вони нагадали, що 21 квітня, відповідаючи на запитання журналістів після «Рамштайну-11», Пригожин заявив, що росіяни мають «закріпитися таким чином, щоб вирвати (російські війська з їхніх позицій — ред.) можна було лише з пазурами супротивника».

Також Пригожин зазначив, що ЗСУ намагатимуться «розірвати» російські війська, тож потрібно протистояти таким атакам.

Загалом аналітики ISW наголошують на тому, що Пригожин у своїй нещодавній риториці став більш панічним, він робить заяви про невизначеність потенційних наступальних операції РФ на Донбасі. Натомість він закликає зміцнювати оборону на окупованих територіях та дедалі частіше говорить про перспективи українського контрнаступу.

Це може свідчити про те, що він намагається підняти дискусію в інформаційному просторі Росії. Проте не варто думати, що власник «Вагнера» закликає до завершення війни, навпаки, він стверджує, що пауза після кульмінації української атаки дозволить Росії відновити бойову міць та забезпечити підтримку від російського суспільства для відновлення боротьби навіть у разі поразки. Тобто фактично він натякає на заморожування війни.

ISW припускає, що російське військове командування також намагається достукатися до Путіна із пропозицією припинення наступальних операцій, проте невдало. Тож, можливо, військове командування було вимушене частково налагодити напружені відносини з Пригожиним, аби він, за допомогою таких заяв, допоміг переконати Путіна заморозити війну.