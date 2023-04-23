Ракетна атака — вночі росіяни обстріляли Харків та область
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Росіяни вдарили по Харківщині близько десятої вечора. Як повідомляють, стріляли ракетами С-300.
Таку інформацію оприлюднив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації.
«Під ударом окупантів було м. Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300», — написав він.
В обласному центрі, як повідомив міський голова Ігор Терехов, влучили в цивільні об'єкти у Новобаварському, Слобідському та Основ'янському районам.
«У Новобаварскому районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці», — написав Терехов у своєму офіційному телеграмі.
Окрім того, одна із ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району і спровокувала масштабну пожежу.
«Внаслідок ракетного удару по селу Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. На щастя обійшлося без постраждалих», — пишуть ЗМІ.
Загалом, у Харкові та області, зафіксували 5 влучань.