Ракетна атака — вночі росіяни обстріляли Харків та область

РАКЕТНИЙ ТЕРОР

Росіяни вдарили по Харківщині близько десятої вечора. Як повідомляють, стріляли ракетами С-300.

Реклама Читати продовження

Таку інформацію оприлюднив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації.

«Під ударом окупантів було м. Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300», — написав він.

В обласному центрі, як повідомив міський голова Ігор Терехов, влучили в цивільні об'єкти у Новобаварському, Слобідському та Основ'янському районам.

«У Новобаварскому районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці», — написав Терехов у своєму офіційному телеграмі.

Окрім того, одна із ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району і спровокувала масштабну пожежу.

«Внаслідок ракетного удару по селу Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. На щастя обійшлося без постраждалих», — пишуть ЗМІ.

Загалом, у Харкові та області, зафіксували 5 влучань.