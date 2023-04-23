РФ вербує добровольців, щоб відкласти мобілізацію — Британська Розвідка

ПРИХОВАНА МОБІЛІЗАЦІЯ

Міноборони РФ запустило нову масштабну акцію з набору добровольців до армії. Розвідка Великої Британії вважає, що таким чином вони намагаються відтягнути оголошення мобілізації та попередити будь-які протестні настрої всередині країни.

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Британська розвідка вважає, що в Росії віднедавна стартувала велика кампанія з вербування добровольців, про це пишуть у традиційному огляді відомства. Зазначають, що соціальних мережах, на білбордах та телебаченні з'явилася Нова реклама звертається до «справжніх чоловіків» і апелює до чоловічої гордості потенційних новобранців. Також акцент роблять на фінансовій вигоді вступу до війська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S5hmwFoNdq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2023

Окрім того, британська розвідка дійшла висновку, що на цьому тлі також спостерігається конкуренція між російським Міноборони та ПВК «Вагнера». Адже приватна військова компанія втратила доступ до людського ресурсу у вигляді в'язнів російських тюрем і тепер змушена фактично змагатися з офіційними збройними силами за чоловіків призовного віку..

«Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену Міноборони ціль у 400 000 добровольців. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення», — йдеться у дописі в офіційному твіттері британського оборонного відомства.