РФ вербує добровольців, щоб відкласти мобілізацію — Британська Розвідка
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Міноборони РФ запустило нову масштабну акцію з набору добровольців до армії. Розвідка Великої Британії вважає, що таким чином вони намагаються відтягнути оголошення мобілізації та попередити будь-які протестні настрої всередині країни.
Британська розвідка вважає, що в Росії віднедавна стартувала велика кампанія з вербування добровольців, про це пишуть у традиційному огляді відомства. Зазначають, що соціальних мережах, на білбордах та телебаченні з'явилася Нова реклама звертається до «справжніх чоловіків» і апелює до чоловічої гордості потенційних новобранців. Також акцент роблять на фінансовій вигоді вступу до війська.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S5hmwFoNdq
Окрім того, британська розвідка дійшла висновку, що на цьому тлі також спостерігається конкуренція між російським Міноборони та ПВК «Вагнера». Адже приватна військова компанія втратила доступ до людського ресурсу у вигляді в'язнів російських тюрем і тепер змушена фактично змагатися з офіційними збройними силами за чоловіків призовного віку..
«Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену Міноборони ціль у 400 000 добровольців. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов'язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення», — йдеться у дописі в офіційному твіттері британського оборонного відомства.