У Кенії пастор заморив голодом 21 людину

Страшна трагедія

Пол Маккензі Нтенге, лідер християнської секти Good News International Church, закликав вірян голодувати, щоб «зустрітися з Ісусом». Його вже затримала поліція.

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Проповідника взяли під варту 15 квітня після виявлення тіл чотирьох людей, які, ймовірно, померли від голоду, повідомляє Reuters. Наразі поліція Кенії ексгумувала 21 тіло, серед мертвих є діти. Зазначається, що загиблих може бути більше.

Так, Хелен Мікалі, директорка дитбудинку, яка також допомагала слідчим, розповіла, що вона побувала в кількох прилеглих селах, де зникли батьки та діти. «Особисто я відвідала близько 18 дитячих могил», — зазначила вона.

Як вдалося з'ясувати слідчим, лідер секти Пол Маккензі Нтенге переконував вірян, що для того, аби зустрітися з Ісусом, вони мають голодувати. Перш ніж наказати людям голодувати, він хрестив їх у ставках.

Як зазначається, деякі послідовники Маккензі через релігійні переконання відмовляються співпрацювати з правоохоронцями та ховаються від них. Сам пастор свою вину заперечує та стверджує, що закрив свою церкву ще у 2019 році.