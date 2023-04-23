СУПЕРЕЧЛИВА РЕФОРМА

У Ізраїлі піднялася нова хвиля протестів проти судової реформи

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Нова хвиля протестів у Ізраїлі
Нова хвиля протестів у Ізраїлі REUTERS - ILAN ROSENBERG
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Акції протесту пройшли не лише у Тель-Авіві, а й ще у 150 інших місцях по усій країні. 

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Про це повідомляє Times of Israel. Зазначають, що в ізраїльській столиці на мітинг вийшли понад 110 тисяч людей. Акції протести проти планів уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу посилити контроль над Верховним судом відбулися напередодні Дня незалежності Ізраїлю, що відзначається в 75-ту річницю заснування єврейської держави.

Протести проти судової реформи у Ізраїлі
Протести проти судової реформи у Ізраїлі REUTERS - CORINNA KERN

 

Зазначають, що запропоновані зміни дадуть уряду ефективний контроль над призначенням суддів Верховного суду і дозволять парламенту скасовувати багато рішень суду. На думку критиків реформи, це зруйнує необхідну систему стримувань і противаг, що лежить в основі демократичної держави, та дасть безконтрольну владу уряду.

Масштабні протести проти судової реформи тривають в Ізраїлі від січня 2023 року. Неодноразово демонстрації розганяли силою, сотні учасників були затримані. Через масові демонстрації, які тривали кілька тижнів поспіль, минулого місяця впровадження законодавчих змін призупинили.

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