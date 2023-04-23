ЄС може заборонити транзит багатьох товарів через Росію — Bloomberg

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Заборону транзиту широкого переліку товарів через РФ у Євросоюзі розглядають тому, що може посилити дотримання вже запроваджених санкцій.

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Заборона, яку планують запровадити, поширюватиметься на різні товари, включаючи кілька типів транспортних засобів, пише Bloomberg. Не виключено, що новий пакет санкцій може бути спрямований проти танкерів і суден. а саме, і які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їхнє переміщення.

«Заборона транзиту поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів, але не всі товари будуть заборонені для перевезення через Росію на шляху до третіх країн, за словами людей, знайомих з пропозиціями», — пише видання.

У матеріалі наголошують, що до Росії постачають передові чіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, через треті країни, як-от Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.