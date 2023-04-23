Ігнат: Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допоможе Україні

Захист для України

Ізраїльська система раннього оповіщення про загрози суттєво допомогла б Україні на різних ділянках, зокрема й на тих де росіяни наносять удари з РСЗВ.

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Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:

Сама назва говорить сама про себе — система раннього оповіщення виявлення загрози.

Ігнат наголосив на тому, що система раннього оповіщення наразі необхідна. Критично важливо знати, коли саме стався пуск — це дозволить оперативно зреагувати та запустити системи ППО.

Якщо є загроза, то системи раннього виявлення можуть швидко надати таку інформацію.

Він зазначив, що така система сповіщення суттєво допомогла б Україні на різних ділянках та нагадав, що в житловий будинок у Запоріжжі влучили саме з РСЗВ, адже снаряд летить лічені хвилини, і якщо інформації про пуск немає, то люди не встигають сховатися. Ізраїльська система раннього оповіщення допоможе зберегти життя українців.

🔻Раніше повідомлялося, що Ізраїль протестує в Києві систему сповіщення про повітряні атаки.