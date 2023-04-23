Іноземні держави евакуюють своїх громадян із Судану

Військовий переворот

У суботу, 22 квітня, в Судані розпочалася евакуація іноземних громадян. Держави намагаються вивезти людей із країни, охопленої війною.

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Як повідомляє Reuters, через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну.

Саудівська Аравія заявила, що в суботу 22 квітня їй вдалося евакуювати морем із Судану понад 150 людей, з них 91 — це громадяни королівства, а решта — іноземці. Тим самим маршрутом вивезла своїх громадян і Йорданія.

Також президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили змогли евакуювати з Судану персонал посольства. Тим часом уряд Великобританії заявляє, що готується до «низки непередбачених обставин» та робить усе можливе, аби підтримати своїх громадян і дипломатів.

Імовірно, західні країни надішлють літаки для своїх громадян з респу́бліки Джибуті, хоча суданська армія заявила, що аеропорти в Хартумі та найбільшому місті Дарфуру Ньялі є проблемними місцями. Водночас командувач армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан погодився допомогти з евакуацією іноземних громадян.

ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.

Конфлікт у Судані триває вже другий тиждень.