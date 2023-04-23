ISW заявляє, що ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини: в ОК «Південь» дали коментар

Набратися терпіння

Аналітики ISW вважають, що Силам оборони вдалося взяти під контроль лівий берег Херсонщини. Україна не підтверджує, але і не спростовує цього.

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Інститут вивчення війни, спираючися на геолокаційні карти, які опублікували російські воєнкори, стверджує , що ЗСУ вдалося зайти на лівий берег Херсонщини:

«Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)».

Ці карти, зазначають в ISW, дозволяють зробити висновок, що російські війська вже можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, які розташовані менш ніж за півкілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Проте керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила інформацію ISW щодо висадки Збройних сил на лівому березі Херсонщини. Втім, і не спростувала її. Натомість Гуменюк заявила, що робота триває:

Дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро, коли лінія фронту проходить повз широку потужну річку. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових.

Тож Наталія Гуменюк порадила всім набратися терпіння, зокрема й аналітикам Інституту вивчення війни.