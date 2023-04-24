КУЛЬТУРНА ПІДТРИМКА

Бібліотеки Ліверпуля та Одеси стануть побратимами: співпрацю засвідчить король Чарльз III

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Король Великої Британії Чарльз III
Король Великої Британії Чарльз III © AP - Yui Mok
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Це стане безпрецедентною подією в бібліотечній спільноті обох країн.  

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Про це пише Interfax-Україна з покликанням на прес-реліз БФ «Бібліотечна країна».  

«Це засвідчить підтримку України в складні часи, сприятиме розвитку бібліотечної справи та приверне увагу до важливості підтримки книгодрукування», — йдеться у документі. 

Ініціатива підписання меморандуму належить киянці Вероніці Ясинській, яка є асистенткою проєкту Eurovision 2023 у Culture Liverpool.

«Центральна бібліотека Ліверпуля стала місцем, до якого хотілося запросити якомога більше українців. Щоб у кожного була можливість отримати новий досвід, ознайомитися і відчути сучасну концепцію бібліотеки як відкритого простору для всіх охочих і звісно знайти книжку рідною мовою», — зазначила вона. 

Підписання меморандуму про співпрацю між Одеською обласною універсальною бібліотекою ім. Грушевського та Центральною бібліотекою Ліверпуля 26 квітня засвідчить британський монарх. 

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла відвідають бібліотеку у рамках свого візиту до Ліверпуля — міста, яке у травні приймає Євробачення. 

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