Вибухи в Севастополі: окупаційна влада заявила про атаку надводними безпілотниками

атака дронами

Нібито дрони запустили на флот РФ на зовнішньому рейді.

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Про це повідомив губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, сили протипідводно-диверсійного забезпечення один дрон знищили, а другий «вибухнув сам». Развожаєв заявив, що нібито жодні об’єкти не пошкоджені.

Наразі в місті тихо, додав преставник окупаційної влади Севастополя.

Кілька днів тому російський літак Су-34 випадково скинув бомбу на Бєлгород. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.