ВПП ООН допоможе ЄС перемістити надлишок українського зерна — Politico

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

В рамках Всесвітньої продовольчої програми українське зерно пропонують доставити до країн, які найбільше його потребують.

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Про це виданню розповів директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартін Фрік.

«Доставка зерна деяким із найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — зазначив він.

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Мартін Фрік також зауважив, що потреба ВПП є значною. До того ж, програма має досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують. Вона експортує українську продукцію в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує €100 млн, якщо 5 країн ЄС скасують аграрні обмеження щодо України.