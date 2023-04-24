ВПП ООН допоможе ЄС перемістити надлишок українського зерна — Politico
Опубліковано:
В рамках Всесвітньої продовольчої програми українське зерно пропонують доставити до країн, які найбільше його потребують.
Про це виданню розповів директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартін Фрік.
«Доставка зерна деяким із найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — зазначив він.
►Читайте також: Румунія розпочинає пломбування транспорту з українською агропродукцією – Укртрансбезпека
Мартін Фрік також зауважив, що потреба ВПП є значною. До того ж, програма має досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують. Вона експортує українську продукцію в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо, Єврокомісія пропонує €100 млн, якщо 5 країн ЄС скасують аграрні обмеження щодо України.