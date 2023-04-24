УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

ВПП ООН допоможе ЄС перемістити надлишок українського зерна — Politico

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ПП ООН допоможе ЄС перемістити надлишок українського зерна
ПП ООН допоможе ЄС перемістити надлишок українського зерна © AP - Vadim Ghirda
Автор тексту: Тетяна Цуркану

В рамках Всесвітньої продовольчої програми українське зерно пропонують доставити до країн, які найбільше його потребують.  

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Про це виданню розповів директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартін Фрік. 

«Доставка зерна деяким із найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — зазначив він. 

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Мартін Фрік також зауважив, що потреба ВПП є значною. До того ж, програма має досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують. Вона експортує українську продукцію в рамках Чорноморської зернової ініціативи.  

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує €100 млн, якщо 5 країн ЄС скасують аграрні обмеження щодо України.

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