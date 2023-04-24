Генсек ООН у виступі на Радбезі, де у квітні головує РФ, згадав про війну в Україні одним реченням

ЗАЯВА ГУТЕРРІША

Генсек ООН Антоніу Гутерріш тисне руку очільнику МЗС РФ Сергію Лаврову, який у квітні головує в Радбезі ООН

Антоніу Гутерріш виступив з темою «Ефективна багатосторонність через захист принципів статуту ООН».

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Про це повідомляє Укрінформ.

«Вторгнення Росії в Україну в порушення статуту ООН і міжнародного права завдає величезних страждань і спустошення країні та її народу й посилює глобальну економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19», — це все, що сказав сьогодні генсек ООН про повномасштабну війну, яка вже 14 місяців триває у центрі Європи.

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У своєму виступі Гуттеріш нагадав про воєнний конфлікт у Судані. Він засудив невибіркові бомбардування цивільних районів. Генсек ООН також закликав припинити бойові дії в густонаселених районах і дозволити безперешкодні операції з надання гуманітарної допомоги.

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Цивільні особи повинні мати доступ до продовольства, води та інших предметів першої необхідності, а також евакуюватися із зон бойових дій», — зазначив Гуттеріш.

Генеральний секретар закликав усіх членів Радбезу максимально вплинути на сторони, аби покласти край насильству.

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