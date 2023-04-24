Делегацію ЄС евакуювали із Судану, посол залишився

евакуація іноземців

Евакуація відбулася за сприяння Міністерства закордонних справ та Збройних сил Франції.

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Про це написав високий представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Ми зберігаємо налаштованість допомогти припинити вогонь та надавати допомогу цивільному населенню», – наголосив єврокомісар.

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Учора в Судані розпочалася евакуація іноземних громадян. Держави намагаються вивезти людей із країни, охопленої війною.

Саудівська Аравія заявила, що в суботу 22 квітня їй вдалося евакуювати морем із Судану понад 150 людей, з них 91 — це громадяни королівства, а решта — іноземці. Тим самим маршрутом вивезла своїх громадян і Йорданія.

Також президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили змогли евакуювати з Судану персонал посольства. Тим часом уряд Великобританії заявляє, що готується до «низки непередбачених обставин» та робить усе можливе, аби підтримати своїх громадян і дипломатів.

Конфлікт у Судані триває вже другий тиждень.