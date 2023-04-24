Поповнення Інтернаціонального легіону

Ексдепутатка парламенту Швеції вступила до лав ЗСУ

Опубліковано:

Ексдепутатка шведського парламенту вступила до лав ЗСУ
Ексдепутатка шведського парламенту вступила до лав ЗСУ © nordengrip / instagram.com
Автор тексту: Оксана Вітер
1 хв

Кароліна Норденгріп таким кроком хоче показати світові, скільки насправді коштує свобода, яку виборює Україна. 

Реклама

42-річна колишня депутатка воюватиме в складі Інтернаціонального легіону. Вона має звання сержанта. Про підписання контракту Кароліна Норденгріп повідомила в Інстаграмі.  

«Після трьох днів бюрократії стало зрозуміло, що мені дозволили вступити в регулярну армію, багато штампів зроблено», — зазначила ексдепутатка. 

Кароліна Норденгріп тримає контракт із ЗСУ
Кароліна Норденгріп тримає контракт із ЗСУ © nordengrip / instagram.com
Кароліна Норденгріп
Кароліна Норденгріп © nordengrip / instagram.com

Кароліна була парламентарієм від партії «Шведські демократи». Вона працювала у комітеті оборони. Рішення піти на фронт ексдепутатка прийняла, коли дізналася про початок повномасштабного вторгнення РФ. Найважчим було вмовити родину прийняти такий крок, зізналася вона у соціальній мережі. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: