Ексдепутатка парламенту Швеції вступила до лав ЗСУ

Поповнення Інтернаціонального легіону

Кароліна Норденгріп таким кроком хоче показати світові, скільки насправді коштує свобода, яку виборює Україна.

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42-річна колишня депутатка воюватиме в складі Інтернаціонального легіону. Вона має звання сержанта. Про підписання контракту Кароліна Норденгріп повідомила в Інстаграмі.

«Після трьох днів бюрократії стало зрозуміло, що мені дозволили вступити в регулярну армію, багато штампів зроблено», — зазначила ексдепутатка.

Кароліна Норденгріп тримає контракт із ЗСУ © nordengrip / instagram.com

Кароліна Норденгріп © nordengrip / instagram.com

Кароліна була парламентарієм від партії «Шведські демократи». Вона працювала у комітеті оборони. Рішення піти на фронт ексдепутатка прийняла, коли дізналася про початок повномасштабного вторгнення РФ. Найважчим було вмовити родину прийняти такий крок, зізналася вона у соціальній мережі.