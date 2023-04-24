«Зелений альянс»: Норвегія та ЄС підписали угоду про спільну кліматичну політику

Захист довкілля

Договір передбачає кооперацію щодо охорони довкілля та переходу від традиційної генерації енергії до безпечної для природи.

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Угоду підписали у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере. Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в твітері.

Документ передбачає скорочення викидів від 1991 до 2030 року на 55%. Також згідно угоди країни прагнутимуть досягти кліматичної нейтральності до 2050 року: це позначає, що кількість газів, випущених в атмосферу, зрівняється з обсягом шкідливих речовин, вилучених з повітря.

Також ЄС та Осло домовились працювати над утриманням щорічного підвищення світової температури повітря на рівні до 1,5°C і разом зберігати біорізноманіття.

Пріоритетними напрямками співпраці також проголошено вилучення вуглецевих викидів та встановлення плати за них, розвиток економіки замкненого циклу та напрацювання глобальних стандартів поводження з хімікатами й відходами. Ще документом передбачено прискорення переходу на відновлювані джерела енергії з фокусом на водень і вітрові електростанції у морі та зменшення викидів від автотранспорту. Ще уряд Норвегії та Єврокомісія проводитимуть спільні дослідження щодо декарбонізації, відновлюваних джерел енергії та сприятимуть інвестиціям для переходу до кліматично нейтральної економіки.

Попередню і єдину угоду такого формату ЄС уклав з Японією у 2021 році.