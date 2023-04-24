Косово пройшло перший етап членства у Раді Європи

ШЛЯХ КОСОВА ДО ЄС

Заявку Косова підтримав комітет міністрів держав-членів більш ніж двома третинами голосів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр країни Альбін Курті. Він зазначив, що таким чином завершився першитй етап повноправного членства Приштини у міжнародній організації.

«Наша країна буде доданою цінністю для Ради Європи. Рада Європи додасть значення демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні», — підкреслив він.

Очільниця МЗС Косова Доніка Гервалла зазначила, що сьогодняшнє рішення є історичним кроком для країни — чи не найважливішим після здобуття незалежності.

«Попереду ще багато роботи. Процес членства тривалий і повний викликів. Але в кінці процесу Республіка Косово займе належне їй місце як член Ради Європи», — зауважила Гервалла.

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент схвалив безвізовий режим з Косово з 2024 року.

15 грудня 2022 року Косово подало заявку на вступ до ЄС.

«Ми твердо віримо, що європейське майбутнє — це єдиний спосіб вирішити низку проблем у регіоні, будь то економічні, соціальні чи етнічні», — сказав тоді міністр з європейських справ Чехії, що головувала у Раді ЄС.

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