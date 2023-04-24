МЗС працює над евакуацією українців з Судану — Ніколенко

ЗАГОСТРЕННЯ У СУДАНІ

Питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані — на особливому контролі Міністерства закордонних справ України.

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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС, посольство України в Єгипті та інші причетні відомства нині вживають активних заходів задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Зокрема, сформовано список осіб, які виявили бажання залишити країну, відпрацьовуються логістичні маршрути та безпекові аспекти. Підтримуємо також зв'язок із міжнародними партнерами», — підкреслив він.

Ніколенко також зазначив, що відомство зможе повідомити більше деталей про організацію евакуації, як тільки це стане безпечно для громадян.

У міністерстві також нагадали, що для отримання консульської допомоги українці в Судані можуть звертатися до посольства України в Єгипті (.+20 100 00 396 48, emb_eg@mfa.gov.ua), почесного консульства України в Хартумі (+249 91 230 2520) або МЗС України (+380442381588, cons_or@mfa.gov.ua).

Нагадаємо, 15 квітня у Судані сталася третя за останні чотири роки спроба державного перевороту. Зіткнення сталися між армією та Силами швидкого реагування.

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17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС. Під час зіткнень в Судані впродовж трьох днів загинули щонайменше 185 людей і ще 1 800 зазнали поранень.

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22 квітня в Судані розпочалася евакуація іноземних громадян. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.