Міністри оборони Туреччини, Росії, Сирії та Ірану зустрінуться в Москві

питання миру в регіоні

Мета переговорів – якнайшвидше встановити мир і спокій у регіоні.

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Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє агентство Anadolu.

Перемови в такому форматі пройдуть не вперше – міністри оборони та керівники розвідок Туреччини, Росії та Сирії вже зустрічались в Москві 28 грудня. Однак, цього разу до чиновників приєднаються представники з Ірану. За словами турецького міністра, їх участь погодили відповідні органи.

Акар заявив, що після завтрашньої зустрічі очікуюється кілька позитивних кроків.

Глава Міноборони також додав, що Анкара рішуче налаштована на боротьбу з тероризмом і прагне забезпечити повернення сирійців на свою землю «добровільно, безпечно та з гідністю».

«У нас є сирійські брати і сестри, з якими ми разом, незалежно від того, чи вони в Туреччині, чи в Сирії. Для нас не може бути й мови про ухвалення будь-якого рішення, яке створить для них проблеми», – підкреслив Хулусі Акар.