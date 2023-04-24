Обговорили відбудову та покарання злочинців: прем'єрка Естонії Кая Каллас — в Україні

Підтримка України

Кая Каллас зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі. Він відзначив значущість оборонної та іншої підтримки Таллінна для Києва.

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Кая Каллас нещодавно знову стала прем'єром. Це — вже третій уряд, який вона очолила. Як голова чинного Кабміну вона відвідує Україну уперше. Взагалі ж як прем'єрка Естонії Кая Каллас вже була у Києві: її візит відбувся ще до вторгнення РФ, у травні 2021 року.

Володимир Зеленський на брифінгу зауважив, що військова підтримка Естонією України у перерахунку на душу населення є однією з найбільших у світі.

«Якщо б кожна країна підтримувала Україну так, як Естонія, Росія давно б вже зазнала поразки», — зауважив президент України.

Особливо важливими стали для Києва рішення про передачу від Таллінна всіх гаубиць 122 та 155 калібрів, а також естонська ініціатива щодо передачі Україні мільйона снарядів, сказав Зеленський. Також Таллінн передав ЗСУ три мобільних військових шпиталі.

Естонці активно беруть участь у відбудові України: наразі вони реконструюють дитячий садок у Овручі, також зводять міст у Малині на Житомирщині. Кая Каллас пообіцяла, що вони збудують ще один дитсадок, а також поділяться рекомендаціями щодо сучасного виховання малюків.

Обидва лідери відзначили важливість покарання російської верхівки за воєнні злочини. Формат міжнародного трибуналу щодо РФ має передбачати притягнення до відповідальності її лідерів, які ухвалили рішення про початок війни, зауважила Кая Каллас. Вона акцентувала, що «без притягнення до відповідальності лідерів не буде жодних перемог». Прем'єрка додала, що не може бути буде безкарності та імунітету за злочини росіян, адже відсутність покарання провокуватиме нові звірства.

За результатами зустрічі сторони підписали спільну Декларацію, де затвердили курс України до Європейського Союзу і НАТО.

«Шлях до миру в Європі лежить через подолання сірих зон у європейській безпеці. Для настання миру Україна потрібна в ЄС і НАТО», — заявила прем'єрка Естонії.

Кая Каллас запевнила, що новий естонський уряд продовжить підтримувати Київ. «Народ Естонії дав новому Кабміну мандат на продовження також і підтримки України», зазначила голова уряду.

Візит Каї Каллас в Україну планувався раніше у квітні, та був скасований через затримки у формуванні естонського уряду. Остаточно новий Кабмін був сформований 18 квітня. До нього увійшли представники Партії реформ, яка набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах, разом із членами Соціал-демократичної партії Естонії та політсили Eesti 200. Міністром оборони залишився Ханно Певкур, який є послідовним прихильником військової підтримки України. Також свою посаду зберіг і Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец, який відвідував Україну в грудні 2022 року.