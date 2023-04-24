Посольство Китаю у Франції видалило інтерв'ю посла про «незрозумілий» статус пострадянських країн — Bloomberg

позиція пекіна

Відомство опублікувало стенограму розмови китайською та французькою мовами у своєму офіційному акаунті WeChat сьогодні вранці, однак через кілька годин її прибрали.

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Про це повідомило видання Bloomberg.

Також у Пекіні заявили, що поважають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн та підтримують принципи Статуту ООН.

Таку офіційну позицію уряду Китаю представила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час сьогоднішнього брифінгу, пише The Guardian.

В інтерв’ю LCI від 21 квітня Посол Лу Шає публічно заявив, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу в міжнародному праві, стверджуючи, зокрема, що не було «жодної міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус».

«Крим від самого початку належав Росії. Це Хрущов подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу», — зазначив Шає.

Його позицію вже засудили Україна, Франція та країни Балтії, а Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвав заяву посла «неприйнятною». Також 80 депутатів Європарламенту закликали Францію оголосити персоною нон ґрата китайського дипломата.