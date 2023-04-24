Посольство Франції у Москві отримало лист з невідомою речовиною

ПІДОЗРІЛА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

На місці події працюють правоохоронці.

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Про це з покликанням на росЗМІ повідомляє Reuters.

Лист було отримано ввечері 24 квітня. Конверт буде вилучено, а речовина направлена на експертизу. За фактом події розпочато перевірку, встановлюється відправник листа.

Раніше у квітні три підозрілих листи надійшли до посольства Фінляндії в Москві. В одному з них містився невідомий порошок.

Наприкінці березня листи із невідомим порошком надіслали у більшість адмінцентрів Швеції.

Правоохоронці загрози не виявили, але деякі листи містили також погрози на адресу місцевої влади.

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Нагадаємо, у січні 2023 року іспанські правоохоронці затримали 74-річного місцевого пенсіонера. Його підозрюють у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адреси посольства України та США в Мадриді, а також у Міністерство оборони, місцеву компанію Instalaza, яка виробляє, зокрема, зброю для України та палац Монклоа, який є офіційною резиденцією прем'єр-міністра Іспанії.

Також у грудні 2022 року 31 українська дипломатична установа у 15 країнах світу отримала листи із погрозами. Дипломатам також надсилали «криваві пакунки» з очима тварин всередині, які були просякнуті червоною рідиною.