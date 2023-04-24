Президент Південної Кореї вперше за 12 років вирушив до США

офіційний візит

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль та його дружина Кім Кеон Хі стоять перед відльотом до Сполучених Штатів у військовому аеропорту Сеула в Соннамі, Південна Корея, 24 квітня 2023 року

Державний візит Юн Сок Йоля приурочений до 70-ої річниці партнерства двох країн, яке допомогло закріпити стратегію США в Азії та забезпечило основу для економічного становлення Південної Кореї.

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Про це повідомляє Euractiv.

На саміті у Вашингтоні південнокорейський президент обговорить зі своїм американським колегою ядерні загрози з боку Північної Кореї. Джо Байден говоритиме про суттєві кроки в разі ескалації.

«Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність ядерному стримуванню залишається непохитною для Південної Кореї», – сказав чиновник агентству Reuters.

У міру того, як Північна Корея поспішає з розробкою ядерної зброї та ракетоносіїв, у Сеулі зростає сумнів щодо покладання надії на «американську ядерну парасольку». Також з боку деяких високопоставлених членів партії Йоля лунають заклики про розробку власної ядерної зброї, зазначає видання Euractiv.

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Нещодавнє опитування Інституту політичних досліджень Asan показало, що понад 54% респондентів вважають, що Вашингтон не буде ризикувати своєю безпекою заради захисту свого азіатського союзника.

Більше 64% опитуваних підтримали розробку Південною Кореєю власної ядерної зброї, а близько 33% були проти.