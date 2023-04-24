ЗБРОЯ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Пришвидшити постачання зброї і надати Україні F-16: Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС

Очільник МЗС України закликав колег з країн Євросоюзу забезпечити визначальну перевагу України над Росією на полі бою.

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Про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 24 квітня.

«Поразка Росії — це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше», — зауважив Кулеба.

Міністр також зазначив, що запорукою безпеки у Європі стане надання Україні сучасної бойової авіації.

«Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що необхідно якомога швидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу. Аби їх можна було б одразу почати застосовувати після отримання.

«Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі», — наголосив Кулеба.

Міністр також закликав європейські країни надати Україні у найкоротший термін більше броньованої техніки, танків і артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів.

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