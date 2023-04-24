Обмеження на експорт для РФ та Білорусі: Південна Корея розширила список товарів

посилений контроль

Під посилений контроль потраплять ще 741 позиція, зокрема, промислове та будівельне обладнання, провідники та квантові комп'ютери, деталі для них, товари в сталеварній, хімічній та автомобілебудівельній галузях.

Реклама Читати продовження

Раніше в списку були лише 57 товарів.

Про це пише агентство Yonhap.

Відповідне рішення ухвалили через високу ймовірність того, що країни-імпортери використають ці позиції для зброї та військових цілей. У міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додали, що вони розглядатимуть лише «виняткові випадки» для поставок до двох країн.

Посилений контроль на нові позиції набуде чинності цієї п’ятниці.

Днями Південна Корея вперше заявила про готовність надати Україні зброю. Сеул розширить свою підтримку Києва, окрім гуманітарної та економічної допомоги, у тому випадку, якщо Україна зазнає широкомасштабної атаки РФ по цивільному населенню.