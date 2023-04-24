Росіяни продовжують наступати в Бахмуті та готуються до штурму Авдіївки

Новини фронту

Україна не може віддати Бахмут, адже захоплення міста відкриє дорогу російським військовим на Краматорськ та Слов'янськ.

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Про стратегічну важливість міста-фортеці розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya.

«Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це розширить фронт бойових дій і дасть російським військам і Вагнеру шанс захопити більше наших земель», — сказав глава держави.

Водночас на Авдіївський напрямок росіяни підтягнули додаткові сили. Вони готуються до штурму міста. Українські військові помітили на околицях додаткову танкову бригаду, якої раніше там не було, повідомив начальник пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський.

«Слід очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби він штурмував позиції без застосування техніки», — зауважив військовий.

Про наближення штурму свідчить і те, що на Авдіївському напрямку збільшилася кількість обстрілів, додав Дмитрашківський.Також російські війська з реактивної артилерії б’ють по Вугледару.

Раніше повідомлялося, що сили РФ на переважній частині фронту перейшли до оборони. Наступають лише в Бахмуті, в районі Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині.