Румунія розпочинає пломбування транспорту з українською агропродукцією – Укртрансбезпека

транзит дозволено

Відсьогодні перевізники, які прямують через Румунію транзитом, повинні підготувати вантажівку до пломбування і тільки після цього прибувати до кордону.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляють у Державній службі України з безпеки на транспорті.

Зазначається, що таке рішення Бухареста стало відомо під час зустрічі українського міністра агрополітики Миколи Сольського з його румунським колегою Петре Деа.

► Читайте також: Хвиля заборон на імпорт українського зерна в країни ЄС: чи вдасться подолати кризу

Встановленням пломб на вантажівки з України займатимуться митні органи Румунії.

Схожа система запрацювала і в Польщі. Днями Варшава розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морпортів. Відповідний указ міністра розвитку і технологій Вальдемара Буди включає 18 категорій продуктів, зокрема, зернові, цукор, вино, м'ясо, яйця, живі тварини. На них, як і раніше, поширюватиметься заборона на імпорт.

Нагадаємо, 19 квітня Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт українського продовольства. При цьому країна залишили у силі дозвіл на транзит збіжжя з України.

Раніше в Міністерстві економіки України повідомили, що у ніч з 20 на 21 квітня Польща розблокує транзит українського збіжжя. Заборона на провезення польською територію українських сільськогосподарських товарів була запроваджена минулого тижня.

Також за даними Укрінформу, Європейська Комісія вже розпочала обговорення роботи «коридорів солідарності» з представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною.