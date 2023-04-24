РФ утримує в сімферопольському СІЗО іспанського волонтера
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Мар’яно Гарсія Калатаюд, відомий як Маріо, 19 березня 2022 року відвідав марш за Єдність України в тимчасово окупованому Херсоні. Після цього чоловік зник. Іспанець більше восьми років мешкав в Україні та займався волонтерською діяльністю.
Військова прокуратура РФ визнала затримання іспанського волонтера. Про це повідомив голова Правління Крим.SOS Олексій Тильненко.
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«Чоловіка підозрюють у нібито “причетності до дій, спрямованих на заподіяння шкоди безпеці Росії”. Про це стало відомо з листа у відповідь “військової прокуратури Чорноморського флоту Росії”», — зазначив Тильненко.
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