ЗЛОЧИНИ РФ

РФ утримує в сімферопольському СІЗО іспанського волонтера

Іспанський волонтер Мар’яно Гарсіа Калатаюд © КримSOS

Автор тексту: Тетяна Цуркану

Мар’яно Гарсія Калатаюд, відомий як Маріо, 19 березня 2022 року відвідав марш за Єдність України в тимчасово окупованому Херсоні. Після цього чоловік зник. Іспанець більше восьми років мешкав в Україні та займався волонтерською діяльністю.