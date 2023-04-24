У Німеччині підняли зарплату для понад 2,5 мільйона держслужбовців, аеропорти продовжують страйки

протести профспілок

Підвищення на загальну суму 3 000 євро отримають вихователі, лікарі, пожежники, працівники басейнів та очисних споруд, адміністративні працівники, лісники та водії автобусів. Однак протести в країні не згасають – майже 240 рейсів скасовані в аеропорту Берлін-Бранденбург.

Реклама Читати продовження

Про це пишуть Bild і Turystyka.

Угоду про підвищення зарплат підписали ввечері в суботу в Постдамі. Збільшення платежів на загальну суму 3 000 євро проходитиме в кілька етапів упродовж року. 1 240 євро надійде у червні, далі з липня по лютий працівники щомісяця отримуватимуть ще по 220 євро у місяць, а з березня 2024 року базова сума підвищення заробітної плати повинна становити 200 євро, а потім ще додатково 5,5 відсотка.

«Ми пішли назустріч профспілкам настільки, наскільки ми можемо нести відповідальність у складній бюджетній ситуації», — повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

У профспілці Verdi цю угоду прокоментували як «компроміс на рівні больового порогу»і все-таки погодились не проводити протести працівників державного сектора. Однак в авіаперевезеннях страйки тривають – члени об’єднання Verdi сьогодні вночі почали страйк в аеропорті Берліна. Бойкот завершиться опівночі з 24 на 25 квітня.

Профспілка веде переговори з асоціацією авіаційної безпеки BDLS про підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни, але прориву поки що не видно.

Кілька днів тому близько 700 авіарейсів в Німеччині скасували через страйки.

Висока інфляція в найбільшій економіці Європи спровокувала хвилю страйків в останні місяці. Зокрема, наприкінці березня в Німеччині розпочався масштабний бойкот транспортників. Його ініціювали дві профспілки – Verdi і EVG. Перша вимагала збільшення зарплатні на 10,5 відсотка, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Представники союзу EVG намагалися отримати підвищення зарплати працівників німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менше, ніж на щомісячних 650 євро.