ОСВІТНЯ РЕФОРМА

У 2027 році: МОН надав роз’яснення щодо переходу на 12-річну шкільну освіту

Ковід і повномасштабна війна стали великими викликами для української системи освіти.

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Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Зазначено, що перехід на 12-річне навчання відбуватиметься як частина реформи НУШ. У відомстві підкреслюють, що наразі фахівці тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Саме це буде визначити, яким буде навчання у старших класах.

Міністерство освіти наголошує, що про прискорений перехід на 12-річне навчання не йдеться, адже освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Крім того, він потребує значних фінансових ресурсів, що наразі у бюджеті не передбачено.

«МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, минулого тижня голова Державної служби яоксті освіти Руслан Гурак заявив, що перехід на 12-річну шкільну освіту з 2024 року міг би стати найкращим варіантом для подолання викликів в освіті, спричиненних ковідом та війною.

Пізніше, заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко заявив в телемарафоні, що дванацдятирічка є євроінтеграційним кроком. Він зазначив, що з 38 країн ЄС, у 19 запроваджено 12-річну систему навчання, у 17 - 13-річну. Є країни навіть з 14- та 15-річною шкільною освітою.

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