За порушення міжнародного права

ЄС запровадив санкції проти родичів Асада

Опубліковано:

Башар Асад
Башар Асад © 5 канал
Автор тексту: Оксана Вітер
1 хв

Всього обмежувальні заходи торкнуться 25 осіб та 8 організацій, пов'язаних з подіями в Сирії та підтримкою режиму. 

Реклама

Більшість з підсанкційних осіб та організацій виробляють чи продавають наркотики, йдеться на сайті Євроради.  Торгівлю амфетаміном очолила влада: гроші від продажу дозволяють чиновникам збагачуватись та продовжувати репресії проти населення.

Через це Європейська Рада включила до списку двоюрідних братів Башара Асада, членів пов’язаних з режимом збройних формувань, бізнесменів, які мають тісні зв’язки з сім’єю Асад, а також осіб, афілійованих із сирійською армією та військовою розвідкою. Також обмеження застосують проти низки приватних охоронних компаній, які діють у Сирії, та осіб і організацій, пов'язаних з ними. Вони допомагають вербувати бойовиків для пов'язаних з владою збройних формувань. 

Також за надання підтримки режиму Асада у санкційний список потрапила російська інженерно-будівельна компанія «Стройтрансгаз» і фірма Gecopham, яку контролює міністерство нафти та мінеральних ресурсів Сирії.

Санкції передбачають замороження активів фізичних та юридичних осіб у ЄС. Всього вони запроваджені наразі проти 322 осіб та 81 організації. Вперше заходи за підтримку чи спонсорування режиму Асада ввели у 2011 році. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: