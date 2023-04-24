ЄС запровадив санкції проти родичів Асада

За порушення міжнародного права

Всього обмежувальні заходи торкнуться 25 осіб та 8 організацій, пов'язаних з подіями в Сирії та підтримкою режиму.

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Більшість з підсанкційних осіб та організацій виробляють чи продавають наркотики, йдеться на сайті Євроради. Торгівлю амфетаміном очолила влада: гроші від продажу дозволяють чиновникам збагачуватись та продовжувати репресії проти населення.

Через це Європейська Рада включила до списку двоюрідних братів Башара Асада, членів пов’язаних з режимом збройних формувань, бізнесменів, які мають тісні зв’язки з сім’єю Асад, а також осіб, афілійованих із сирійською армією та військовою розвідкою. Також обмеження застосують проти низки приватних охоронних компаній, які діють у Сирії, та осіб і організацій, пов'язаних з ними. Вони допомагають вербувати бойовиків для пов'язаних з владою збройних формувань.

Також за надання підтримки режиму Асада у санкційний список потрапила російська інженерно-будівельна компанія «Стройтрансгаз» і фірма Gecopham, яку контролює міністерство нафти та мінеральних ресурсів Сирії.

Санкції передбачають замороження активів фізичних та юридичних осіб у ЄС. Всього вони запроваджені наразі проти 322 осіб та 81 організації. Вперше заходи за підтримку чи спонсорування режиму Асада ввели у 2011 році.