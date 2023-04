ЄС створить цивільну місію для Молдови, щоб покращити рівень безпеки в державі

Проти російських загроз

Місія протистоятиме гібридним загрозам, підвищить кібербезпеку в країні, а також протидіятиме російським інформаційним кампаніям та втручанню сил, пов'язаних з РФ, у життя суспільства.

Про це йдеться у комюніке Ради ЄС. Місія отримає назву EU Partnership Mission in the Republic of Moldova (EUPM Moldova). У рамках проєкту європейські фахівці з безпеки надаватимуть стратегічні безпекові консультації місцевим чиновникам і силовикам. Також місія визначить, як попереджати, виявляти та реагувати Кишиневу на гібридні загрози.

«Як одна з країн, яка найбільше постраждала від наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну, ми спостерігаємо посилення та продовження спроб Росії дестабілізувати Молдову за допомогою гібридних дій. Сьогодні ми посилюємо підтримку ЄС у захисті безпеки, територіальної цілісності та суверенітету Молдови. Розгортання цієї нової місії є ще одним важливим політичним знаком підтримки ЄС у нинішніх складних обставинах», — цитує документ верховного представника із закордонних справ і політики безпеки Євросоюзу Жозепа Борреля.

Місія створена за ініціативою уряду Молдови. Вона працюватиме 2 роки. Штаб-квартира її розміститься у Молдові. Відповідальним за проєкт у Брюсселі буде Стефано Томат із директорату Європейської служби зовнішніх справ: він опікується усіма 11 цивільними місіями ЄС у Європі, Азії та Африці.

Безпосереднього керівника місії у Молдові визначать у найближчому майбутньому.