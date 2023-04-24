ЄС та Україна визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення один одного

в рамках Гаазької конвенції

Сьогодні Європейська Рада погодилася встановити договірні відносини з нашою країною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання рішень іноземних судів.

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Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

«З цим рішенням зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться», – заявив міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьомер.

Країни-члени Європейського Союзу вважають, що немає фундаментальних перешкод, пов’язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією чи дотриманням основних прав, які могли б перешкодити Євросоюзу вступити в договірні відносини з Україною, зазначає пресслужба Ради.

Гаазька конвенція була прийнята у Нідерландах на конференції з міжнародного приватного права та підписана 2 липня 2019 року. Цей міжнародний договір зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях. Україна ж ратифікувала конвенцію у 2022 році. А вона набуде чинності 1 вересня 2023 року.