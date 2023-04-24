Є загиблі: вранці росіяни обстріляли Шахтарське на Донеччині

Росія атакує мирних

Наслідки обстрілу Шахтарського на Донеччині, 24 квітня 2023 року

Вбиті двоє цивільних, одна жінка поранена.

Реклама Читати продовження

Про ранковий обстріл повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Атака селища у Волноваському районі відбулася біля 9 ранку.

Снаряди поцілили у приватний сектор. Внаслідок обстрілу на подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків віком 43 та 66 років. Крім того, зазнала уламкових поранень їхня 42-річна сусідка. Жінку доставлено до лікарні.

Наслідки обстрілу Шахтарського на Донеччині, 24 квітня 2023 року © Донецька обласна прокуратура

За попередню добу на Донеччині через російські обстріли загинули двоє цивільних. Це сталося у Бахмуті. Ще двоє людей дістали поранень.