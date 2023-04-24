Іран за півроку поставив РФ понад 300 тисяч снарядів — WSJ

Зброя для вбивств

Також Тегеран продав Москві мільйон патронів.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Боєприпаси перевозять російські кораблямі через Каспійське море. Потім їх постачають військовим, що воюють в Україні.

Згідно з інформацією від джерел видання на Близькому Сході, остання партія з Ірану була відправлена на початку березня. Озброєння перевозили на борту російського вантажного корабля «Расул Гамзатов». Там налічувалося 1000 контейнерів із 2000 артилерійськими снарядами.

Міноборони Росії та делегація Ірану в ООН на запити журналістів щодо постачання боєприпасів не відповіли.

США та союзники шукали способи зірвати постачання зброї Росії з Ірану, пише видання. Раніше для поставок використовувалися вантажні літаки, тож припинити постачання було практично неможливо. Тепер же допомогти зірвати поставки снарядів та патронів можуть колишні радянські республіки, які розташовані на узбережжі Каспію.

На початку листопада 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Росія хоче купити в Ірану балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar. Водночас наприкінці грудня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія поки не отримала від Ірану жодної ракети.