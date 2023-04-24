$2240 млрд: світові витрати на оборону минулого року сягнули нового рекорду

Гроші на війну

Причиною збільшення видатків на озброєння називають війну Росії проти України та зростання напруженості у Східній Азії.

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Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Найбільше в 2022 році витратили на озброєння США, Китай та Росія: на три країни припадає 56% від загальносвітового обсягу видатків. Різко збільшилися витрати на оборону в Європі — тут зростання становило 13%. Лідерами стали Фінляндія, Литва, Швеція та Польща. У перших двох країн суми, виділені на оборону, збільшилися приблизно на третину.

Держави наростили видатки на озброєння у відповідь на погіршення міжнародної безпеки, відзначили в інституті. Зокрема, витрати збільшилися після вторгнення РФ в Україну. У самій Росії видатки на оборону зросли на 9,2% і становили близько 4% ВНП — понад $86 млрд.

Сума, витрачена на оборону України, зросла на 640% та сягнула $44 млрд. Це — найсуттєвіше річне зростання витрат на озброєння, зафіксоване SIPRI.

Найбільше допомагають Києву США: сума їхньої фінансової підтримки склала 19,9 мільярда доларів. Хоча це був найсуттєвіший обсяг військової допомоги, наданої будь-якою країною одному бенефіціару з часів холодної війни, він становив лише 2,3% загальних воєнних витрат Вашингтона.