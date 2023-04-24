Теракт в Ізраїлі

6 поранених: у Єрусалимі терорист в'їхав на авто у натовп перехожих

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Теракт в Ізраїлі
Теракт в Ізраїлі © RONEN ZVULUN / REUTERS
Автор тексту: Оксана Вітер
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Чоловік, який протаранив людей на машині, вбитий поліцією. 

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Наразі 70-річний постраждалий знаходиться у важкому стані, 30-річна жінка отримала поранення середньої тяжкості, ще троє чоловіків легко поранені. Всі вони шпиталізовані, пише Jerusalem post.

Теракт в Ізраїлі
Теракт в Ізраїлі © RONEN ZVULUN / REUTERS
Теракт в Ізраїлі
Теракт в Ізраїлі © RONEN ZVULUN / REUTERS
Теракт в Ізраїлі
Теракт в Ізраїлі © RONEN ZVULUN / REUTERS

Напад здійснив 39-річний мешканець Східного Єрусалиму, одружений батько 5 дітей. Він мав психічне захворювання. Терорист протаранив натовп неподалік від центру Єрусалима, поряд з ринком. Він був застрелений на місці.

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