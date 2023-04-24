80 депутатів Європарламенту закликали Францію оголосити персоною нон ґрата посла Китаю

офіційна заява

Лу Шає в одному із своїх інтерв’ю заперечив суверенітет пострадянських країн.

Реклама Читати продовження

Близько 80 європейських парламентарів закликали міністерку закордонних справ Франції Катрін Колонну «не залишатися без відповіді» на такі напади.

Про це пише видання Le Monde з покликанням на листа депутатів до глави МЗС.

Європарламентарі заявили, що такі слова китайського посла порушують міжнародне право і які слід розглядати «як загрозу безпеці європейських країн-партнерів Франції».

«Окрім глибокої образи історії, культури та фундаментальної цілісності залучених націй, зауваження посла мають на меті підірвати фундаментальні принципи, на яких базуються дипломатичні відносини», – йдеться в листі.

Депутати наголосили, що це «не справа Китаю – чи будь-якої іншої країни – ставити під сумнів суверенітет інших».

«У той час, коли в Європі вирує війна Росії проти територіальної цілісності її сусіда України, вкрай необхідно, щоб демократичний світ надіслав недвозначний сигнал авторитарним націям про готовність захистити суверенітет наших союзників», – підкреслили європарламентарі.

В інтерв’ю LCI від 21 квітня Посол Лу Шає публічно заявив, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу в міжнародному праві, стверджуючи, зокрема, що не було «жодної міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус».