Австралія докорінно реформує армію вперше за 40 років

Зміцнення обороноздатності

Перебудова військових сил планується тому, що нині вони не можуть оперативно реагувати на потенційні воєнні загрози з боку Китаю.

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Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлз, презентуючи оновлений Оборонний стратегічний огляд, пише австралійське видання NCA. У документі йдеться, що розвиток у світі високоточної зброї великої дальності нівелює переваги розташування Австралії осторонь від зон напруженості.

Реформа проходитиме у три етапи: перший завершать у 2026, другий — у 2030 році. Терміни закінчення третього етапу не уточнюють. Бюджет перебудови армії на наступні чотири роки — $19 млрд.

У рамках реформи створять флот атомних підводних човнів. Цей проєкт уряд планує розвивати в рамках безпекового пакту AUKUS спільно зі Сполученими Штатами та Великою Британією.

Армію озброять ракетними системами великої дальності, здатними завдавати ударів на відстань до 500 км. Наявні ж системи спроможні завдавати ураження дальністю до 40 км.

Ще уряд планує прискорити впровадження у збройні сили новітніх технологій. Також у країні мають збільшить чисельність збройних сил та підвищити рівень підготовки військових. У рамках реформи Австралія розвиватиме стратегічну співпрацю у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Найближчим часом у державі модернізують авіабази, порти та місця дислокації військових.

Останній Оборонний стратегічний огляд в Австралії публікували у 1987 році. Тоді військові охарактеризували країну, як одне із найбезпечніших місць у світі.