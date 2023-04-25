Анкара запроваджує мито на імпорт зерна на 130%

СТОСУЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗБІЖЖЯ

Нові правила у Туреччині, яка є найбільшим покупцем української пшениці та ячменю, починають діяти вже з 1 травня цього року.

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Про це йдеться в офіційному віснику Туреччини T.C. Resmi Gazete, передає Інтерфакс-Україна.

Наразі митна ставка складає 0%. Мито запроваджують з метою захисту вітчизняних виробників перед новим сезоном.

Як повідомляє Держмитслужба, за перший квартал 2023 року в Туреччині українська пшениця склала 17,7 % від усього експорту. У березні ця цифра сягнула 20,5 %.

Доля українського ячменю склала 42,1% від експорту цієї культури в Туреччині за перший квартал цього року. У березні — 38,8 %.

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