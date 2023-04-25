Байден буде балотуватися на другий термін президентства

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГОНИ

Про таке рішення Джо Байден повідомив 25 квітня на своїй особистій сторінці у Twitter.

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«У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше», — написав президент США.

Він зазначив, що через це вирішив балотуватися на переобрання.

«Завершуємо роботу», — зауважив Байден.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

Джо Байден обійняв посаду президента США 20 січня 2021 року від Демократичної партії. Він став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Це була його третя спроба очолити країну. У 1988 та 2008 роках Байден був зсушений зняти свою кандидатуру через те, що не зумів здобути номінацію від Демократичнії партії.

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