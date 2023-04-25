ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ПЕРЕГОНИ

Байден буде балотуватися на другий термін президентства

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Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США © AP - Alex Brandon
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Про таке рішення Джо Байден повідомив 25 квітня на своїй особистій сторінці у Twitter. 

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«У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше», — написав президент США.  

Він зазначив, що через це вирішив балотуватися на переобрання.

«Завершуємо роботу», — зауважив Байден.   

Джо Байден обійняв посаду президента США 20 січня 2021 року від Демократичної партії. Він став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Це була його третя спроба очолити країну. У 1988 та 2008 роках Байден був зсушений зняти свою кандидатуру через те, що не зумів здобути номінацію від Демократичнії партії. 

►Читайте також: Другий термін для Байдена: чому Президент США досі не оголосив про намір балотуватися

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