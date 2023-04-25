Біологічна загроза: в Судані захопили лабораторію зі збудниками хвороб

Наслідки війни

У приміщеннях були віруси кору та бактерії холери.

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Про це повідомляє Reuters. Лабораторії у Хартумі захопила одна з груп конфлікту, розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Німа Саїд Абід. Крім збудників кору та холери там знаходились і інші небезпечні матеріали.

Фахівець ВООЗ пояснив, що лаборанти не змогли потрапити до приміщення.

«Це головна проблема: немає доступу для лаборантів, щоб вони могли потрапити до лабораторії та безпечно утримувати наявний біологічний матеріал і речовини», — додав він.

Німа Саїд Абід не уточнив, яка з протиборчих сторін захопила об'єкт. Однак, за деякими даними, його контролюють сили швидкого реагування Судану, пише видання.

Наразі багато мешканців столиці країни через вуличні бої змушені залишатися в будинках. У них закінчуються запаси їжі та чистої води: труби водогонів пошкоджені. Багато суданців набирають воду у річці Нил. У країні припинили працювати майже всі великі лікарні, йдеться у публікації.

Бойові дії у Судані розпочалися 15 квітня. ВООЗ заявляє про понад 400 загиблих. Зараз у країні оголошено 72-годинне перемир'я.