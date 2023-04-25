Втрати РФ зменшились, росіяни готуються до оборони – британська розвідка

звіт британської розвідки

Після надзвичайно великих втрат росіян у січні-березні 2023 року середньодобова кількість жертв у Росії за квітень, швидше за все, впала приблизно на 30 відсотків.

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Про це йдеться в щоденному звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Аналітики покликаються на оприлюднені українським Генштабом цифри, які свідчать про зменшення середньодобових втрат росіян у 776 у березні до 568 у квітні. У британському відомстві зауважують, що не можуть перевірити методологію України, але загальна тенденція, ймовірно, точна.

«Втрати Росії, швидше за все, зменшилися, оскільки їхня спроба зимового наступу не досягла поставлених цілей, і російські сили зараз зосереджені на підготовці до очікуваних українських наступальних операцій», – припустили в розвідці.

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Зазначимо, наразі йде зачистка передової смуги лівого берега Дніпра. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі нацмарафону. За її словами, останні три доби спостерігаються «потужні результати бойової роботи» української армії на Херсонщині, незважаючи на обстріли росіянами правобережжя.

Близько тижня тому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на сході вже відбуваються контрнаступальні дії ЗСУ. Вона також зазначила, що українські військові успішно діють на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — росіяни просуватися там не можуть.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю NV повідомив, що РФ провалила зимово-весняний наступ і перейшла до оборони в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки.