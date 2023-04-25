Війна в Судані: Франція евакуювала понад 500 людей, Кіпр пропонує допомогу

Подалі від небезпеки

У Нікосії заявили, що наразі уряд Кіпру готовий запропонувати умови для вивезення громадян третіх країн через острів із Судану.

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Франція вивезла з зони бойових дій понад 200 своїх громадян, а також 36 ірландців. Всього ж евакуювали на трьох літаках 538 людей. Про це повідомляє Guardian.

Вивезення цивільних з Судану почала і Британія. Перший літак для евакуації приземлився у країні близько двох годин тому, а згодом вилетів до Кіпру. Наразі у Судані перебувають близько 4000 громадян Сполученого Королівства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш напередодні висловив побоювання, що військовий конфлікт у Судані може охопити весь регіон та вийти за його межі. Ситуація в країні продовжує погіршуватися, наголосив Гутерріш. З початку бойових дій 15 квітня сотні людей було вбито, ще тисячі отримали поранення, додав він.

Сьогодні опівночі в Судані розпочалось 72-годинне перемир’я. Кілька спроб припинення вогню раніше зазнали невдачі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в результаті зіткнень у Судані загинули понад 400 людей. Держдепартамент США заявив минулого тижня, що щонайменше один американець був убитий.

Евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну.