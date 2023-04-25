В Україні подовжили карантин через COVID-19

Епідемічна безпека

Уряд пролонгував режим надзвичайної ситуації в держсистемі цивільного захисту, а також карантин до 30 червня 2023 року.

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Вторгнення РФ відвернуло увагу від вірусу, та він не зник, пишуть на сайті МОЗ. Через коронавірус в Україні щотижня помирає близько ста людей. Загалом у світі захворюваність знижується, втім в Європі спостерігається зростання цього показника.

В Україні найближчим часом також очікується збільшення кількості нових випадків COVID-19, зауважив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рівень вакцинації в державі залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19, йдеться у повідомленні.

Зокрема, якщо минулого року дві дози щеплення отримали понад 15 млн українців, то бустерну дозу — лише три мільйони, а друге повторне щеплення — ще вдесятеро менше людей.