В Індонезії стався потужний землетрус: є загроза цунамі

стихійне лихо

Магнітуда підземних поштовхів на захід від острова Суматра становила 7,3 бала.

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Про це пише Reuters з покликанням на дані геофізичного агентства Індонезії BMKG.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру магнітуда стихійного лиха була трішки меншою – 6,9 бала.

Землетрус стався на глибині 84 кілометри приблизно о 03:00 ранку за місцевим часом. Пізніше був виявлений ряд афтершоків, один з яких зафіксований з магнітудою 5, показали дані геофізичного агентства Індонезії BMKG.

Місцева влада наказала жителям постраждалого району негайно відійти від берегів.

Агентство Індонезії з пом'якшення наслідків стихійних лих повідомило, що влада збирає дані з найближчих до епіцентру островів біля західного узбережжя Суматри. За словами речника агентства Абдула Мухарі, у столиці Західної Суматри Паданзі, землетрус відчувався досить сильно, тому місцеві жителі покинули пляжі.

«Люди залишили свої будинки. Деякі панікували, але все під контролем. Наразі деякі з них евакуюються подалі від моря», – зазначив Мухарі, додавши, що наразі не відомо про жодні пошкодження.

Евакуація пройшла і на острові Сіберут. Людям сказали залишатися в зоні евакуації, доки не буде скасовано попередження про цунамі.

Індонезія страждає від частих землетрусів, тому що вона перетинає сейсмоактивну зону – Тихоокеанське вогняне кільце, де стикаються різні плити земної кори.