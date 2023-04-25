ГУР евакуювало 87 українців із Судану

зона збройного конфлікту

Також вдалось вивезти громадян Грузії та Перу. Загалом, врятовані 138 громадян, серед яких 35 жінок та 12 дітей.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Із зони збройного конфлікту, де відсутня їжа, вода і техніка, і тривають безперервні бої, евакуювали здебільшого авіаційних фахівців – пілотів, техніків та членів їхніх родин.

Наразі всі вивезені громадяни перебувають в безпеці на території Єгипту, де їм надана необхідна медична допомога, харчування та вода.

Українці забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення додому.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в п'ятницю в результаті зіткнень загинули понад 400 людей. Держдепартамент заявив минулого тижня, щонайменше один американець був убитий.

Профспілка лікарів Судану зафіксувала кількість загиблих серед цивільного населення в 273, ще 1 579 людей отримали поранення станом на понеділок.

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У понеділок Франція заявила, що евакуювала з Судану 491 людину 36 національностей, у тому числі щонайменше дев'ятьох американців. Саудівська Аравія також повідомила в понеділок, що евакуювала з Судану 357 осіб з понад двох десятків країн.

Загалом евакуація іноземних громадян із Судану розпочалася 22 квітня. Через закриття аеропорту в столиці Хартумі, який неодноразово опинявся під обстрілами, та небезпеку польотів тисячі іноземців, серед яких і співробітники посольств, гуманітарні працівники та студенти, не змогли покинути країну. ООН та іноземні держави закликали військових лідерів дотримуватися оголошеного перемир'я, а також забезпечити безпечний прохід як для цивільного населення, так і для постачання допомоги.

17 квітня в країні обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.