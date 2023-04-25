робота в умовах ризику

Держслужбовцям із зони бойових дій підвищили зарплати – рішення уряду

Держслужбовцям із зони бойових дій підвищили зарплати – рішення уряду © slovoidilo.ua

Автор тексту: Олександра Стара

Передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам державних органів, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.