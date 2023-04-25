робота в умовах ризику
Держслужбовцям із зони бойових дій підвищили зарплати – рішення уряду
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Передбачається збільшення посадового окладу у два чи в півтора раза працівникам державних органів, які працюють в умовах ризику для життя і здоров’я.
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Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Коефіцієнт збільшення залежатиме від фізичного місця роботи. Для працівників державних органів на територіях активних бойових дій посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2, а на територіях можливих бойових дій – з урахуванням коефіцієнта 1,5, пояснили у відомстві.
Відповідну постанову ухвалили сьогодні на засіданні Кабміну.