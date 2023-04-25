ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БУВАЄ

Ердоган вручив медаль подяки українським рятувальникам від турецького народу

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Ердоган вручив медаль подяки українським рятувальникам від турецького народу
Ердоган вручив медаль подяки українським рятувальникам від турецького народу © Василь Боднар / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Попри війну, Україна направила до Туреччини 87 рятувальників. Українські фахівці допомагали колегам проводити пошуково-рятувальні роботи та розбирати завали після руйнівних землетрусів. 

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Це зазначив посол України в Туреччині Василь Боднар. Посол поділився у соцмережах світлинами, на яких турецький президент вручає нагороду українським рятувальникам.  

«Цей крок солідарності та готовності прийти на допомогу надзвичайно емоційно сприйнятий турецьким народом», — написав  Василь Боднар. 

Посол також зазначив, що глава МЗС Туреччини передав відповідний лист-подяку на ім’я посольства. 

«Для нас немає чужого горя. Українські рятувальники борються за кожне життя своїх громадян та завжди готові протягнути руки допомоги для кожного, хто потребує захисту», — написав очільник ДСНС України Сергій Крук.  

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Нагадаємо, уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані. Внаслідок природної катастрофи у Туреччині постраждало понад 44 тисячі людей.

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